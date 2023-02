Moraes chama tentativa de golpe de 'Operação Tabajara'; saiba o que significa o termo

Para minimizar o plano orquestrado pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) — com participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do senador Marcos do Val (Podemos-ES) — para tentar dar um golpe de Estado no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), usou o termo "Operação Tabajara". A "operação" a que o magistrado se refere, obviamente, não chegou nem a ocorrer. Mas, você sabe o que significa o termo?

"Operação Tabajara" foi utilizado por Moraes em referência às "Organizações Tabajara", empresa fictícia criada pelo extinto programa 'Casseta e Planeta', da TV Globo, para satirizar os comerciais de produtos na televisão. Nesse contexto, "tabajara" significava algo falso, enganoso, imaginário.

"É essa exatamente a 'operação tabajara' que mostra o ridículo a que chegamos na tentativa de um golpe de Estado no Brasil", afirmou o magistrado.

E não parou por aí. Em videoconferência, o ministro ironizou ainda mais a consipiração chamando de "ideia genial".

Alexandre de Moraes Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) O que ele [Marcos do Val] me disse foi que o [ex-]deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria, realmente, participado de uma reunião com o ex-presidente da República, e a 'ideia genial' que tiveram foi colocar escuta no senador para que senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente três vezes na vida, para que o senador pudesse me gravar e, a partir dessa gravação, pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos".

O que diz o dicionário?

No Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, "tabajara", porém, é uma palavra indígena que se refere ao povo da etnia Tabajara, que habitou algumas regiões litorâneas do País, especialmente no Nordeste.