Moraes autoriza PF a tomar depoimento de Marcos do Val na investigação sobre atos de 8 de janeiro

O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Federal a tomar o depoimento do senador Marcos do Val (Podemos-ES) na investigação que apura os atos contra os Três Poderes no último dia 8 de janeiro. Segundo o Metrópoles, o político será ouvido na condição de testemunha ainda nesta quinta-feira (2).

A PF fez o pedido ao STF na manhã desta quinta (2), após Marcos do Val revelar que foi procurado pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) em dezembro do ano passado para gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes e criar um ambiente propício para uma tentativa de golpe contra o Estado.

Ao g1, do Val detalhou o encontro com Silveira, que teve ainda a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Eles me disseram: 'Nós colocaríamos uma escuta em você e teria uma equipe para dar suporte, e você vai ter uma audiência com Alexandre de Moraes, e você conduz a conversa para dizer que ele está ultrapassando as linhas da Constituição. E a gente impede o Lula de assumir, e Alexandre será preso'".

Mudou versão

Horas após a repercussão em rede nacional, porém, o senador alterou a primeira versão contada da história e suavizou a participação de Bolsonaro. Disse que o então presidente apenas "ouviu" o plano de Silveira e que iria pensar sobre.

Ele também se confundiu sobre o local da reunião com Bolsonaro e Silveira. Inicialmente, era no Palácio do Alvorada, a residência oficial do presidente. Depois, mencionou a Granja do Torto, residência de campo oficial.

O depoimento do senador à PF é necessário para que as autoridades investiguem as informações prestadas. Principalmente porque ele afirmou em suas redes sociais ter "informações relevantes" sobre a tentativa de golpe.

O que diz a denúncia de Marcos do Val

Revelada pela revista Veja, a trama consistia em: alguém de confiança de Bolsonaro se aproximar do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e, devidamente equipado para gravar as conversas do magistrado, captar algo comprometedor que servisse como argumento para prendê-lo. Esse seria o estopim que desencadearia uma série de medidas que provavelmente atirariam o País numa confusão institucional sem precedentes desde a redemocratização.

Em entrevista à Globonews, o senador Marcos do Val contou que o encontro com o então presidente e o deputado Daniel Silveira aconteceu na Granja do Torto, a residência de campo da Presidência da República, em Brasília.