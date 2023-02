Marcos do Val diz que Bolsonaro o pressionou para apoiar golpe de Estado; senador deve renunciar

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) declarou, na madrugada desta quinta-feira (2), que foi coagido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para se aliar a ele em um golpe contra o Estado. O parlamentar disse ter negado a proposta e denunciado o caso. Horas após a revelação, o político anunciou que apresentaria renúncia do cargo no Senado Federal.

Marcos do Val Senador Eu ficava put* quando me chamavam de bolsonarista. 'Ah, o senador bolsonarista e tal'. Vocês esperem. Vou soltar uma bomba aqui para vocês: sexta-feira, vai sair na Veja, a tentativa do Bolsonaro, que me coagiu para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que denunciei."

O relato foi realizado durante uma transmissão ao vivo, realizada nas redes sociais. Na ocasião, ele não especificou quando teria ocorrida a suposta coação e nem a quem ele denunciou o caso.

Renúncia ao Senado Federal

Horas após compartilhar a "live", o parlamentar publicou um comunicado, na conta que mantém no Instagram, em que afirmam que deve apresentar a renúncia ao cargo de senador.

"Após quatro anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto, venho através desta comunicar a todos os capixabas a minha saída definitivamente da política", escreveu Do Val.

A decisão, conforme a postagem, foi tomada em razão de ataques e ofensas sofridas durante o mandato. O pedido de afastamento deve ser apresentado nos próximos dias, segundo afirma o próprio político, que disse pretender retomar carreira nos Estados Unidos.

Quem é Marcos do Val?

Natural de Vitória, Espírito Santos, Marcos do Val, de 51 anos, é um militar do exército Brasileiro no 38º Batalhão de Infantaria. Ganhou notoriedade por ser instrutor de agentes de segurança pública e privada.

No site oficial do parlamentar, ele afirma que, a partir dessas qualificações, criou o Centro Avançado em Técnicas de Imobilização (Cati) e ofereceu curso para membros da Swat, Nasa, FBI, Navy Seals, Vaticano e Tropa de Elite.

Ainda é mestre em Aikido (2º dan) — arte marcial japonesa —, diplomado e credenciado pela International Aikido Federation, situada em Tóquio, Japão.

