Moraes lembra que Marcos do Val se negou a formalizar denúncia sobre tentativa de golpe em dezembro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), explicou, durante participação por videoconferência em um evento em Portugal, nesta sexta-feira (3), que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) se negou, no último mês de dezembro, a formalizar a denúncia de uma tentativa de golpe de Estado supostamente organizada pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Informações são do g1.

Moraes e do Val se reuniram em dezembro passado, depois de Silveira ter pedido que o parlamentar gravasse uma conversa com o magistrado para criar um ambiente propício para uma tentativa de golpe. À época, em vez de cumprir seu papel no plano, o senador contou ao ministro a manobra que estava sendo orquestrada.

Alexandre de Moraes Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel, que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência e que, infelizmente, não poderia confirmar. Então eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial pra mim não existe".

O vídeo tem circulado nas redes sociais. Assista:

Nessa quinta-feira (2), a pedido da Polícia Federal, do Val, finalmente, formalizou a denúncia. Segundo o g1, o depoimento de quase quatro horas reforçou que Bolsonaro, em nenhum momento da reunião com Silveira, "mostrou contrariedade" ao plano golpista proposto pelo ex-deputado.

"Que durante toda a conversa, o ex-presidente manteve-se calado; que a sensação que teve era que o ex-presidente não sabia do assunto, e que Daniel Silveira buscava obter o consentimento tanto do depoente como do presidente; que em nenhum momento ex-presidente negou o plano ou mostrou contrariedade ao plano, mantendo-se em silêncio", relatou o parlamentar à PF.

Antes de formalizar essa versão, do Val tinha contado outra à revista Veja, que mostrava o ex-presidente como participante direto do plano. Ele mudou o relato horas depois da repercussão da denúncia na imprensa nacional.

'Ridículo'

Ainda na videoconferência, segundo o g1, o ministro Alexandre de Moraes ironizou o plano chamando de "ideia genial" e destacou o "ridículo" a que se chegou na tentativa de um golpe de Estado no Brasil.

Além disso, o ministro afirmou não ter "intimidade" com Marcos do Val, com quem teria conversado "três vezes na vida".