Endereços de Marcos do Val são alvo de busca e apreensão da Polícia Federal

Endereços ligados ao senador Marcos do Val (Podemos), em Brasília e no Espírito Santo, são alvo de busca e apreensão da Polícia Federal (PF). A ação conduzida por agentes da instituição na tarde desta quinta-feira (15) segue uma determinação de mandado do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Conforme o Metrópoles, o pedido tinha sido feito pela PF há algumas semanas. O g1 revela que o acesso de jornalistas ao corredor que leva ao gabinete de Marcos do Val está proibido no Senado.

Segundo informações iniciais divulgadas pelos dois jornais, o senador é investigado por tentar obstruir as investigações sobre os atos de 8 de janeiro. Ele deve prestar depoimento.

Plano de golpe denunciado

Em fevereiro, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) declarou que foi coagido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para se aliar a ele em um golpe contra o Estado. O parlamentar disse ter negado a proposta e denunciado o caso.