Moraes manda bloquear redes e até R$ 50 milhões do senador Marcos do Val

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) teve a conta suspensa no Instagram após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro também ordenou o bloqueio de até R$ 50 milhões de contas bancárias do senador. As informações são da CNN Brasil.

Através do X, Marcos criticou a decisão e afirmou que está sendo perseguido. "Alexandre de Moraes é o brasileiro mais perverso e com o maior número de crimes contra a humanidade em toda a nossa história", escreveu.

Na declaração, o senador ainda afirmou que irá se candidatar à presidência do Senado. "Como senador, diante das perseguições incessantes e das tentativas de destruir minha honra e meu mandato, tomei a decisão de me candidatar à presidência do Senado em fevereiro de 2025. Esta decisão é, acima de tudo, uma defesa firme não apenas da minha própria integridade, mas também de todos aqueles que têm sido injustamente perseguidos desde o dia 8 de janeiro de 2023. É uma luta em nome de todos os que sofrem perseguição política em nosso país", disse.

Marcos também teve as redes sociais retiradas do ar em junho do ano passado após ser alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal. Na época, ele era suspeito de atrapalhar as investigações sobre os atos criminosos do dia 8 de janeiro de 2023.

O novo bloqueio ocorre após o senador usar as redes sociais para fazer ataques direcionados ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes. Ele declarou em um dos vídeos que “o cerco estava se fechando” contra o ministro e que ele iria acioná-lo em “tribunais internacionais”.