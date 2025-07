Deputado José Guimarães é internado no Hospital Sírio-Libanês para passar por procedimento cirúrgico

O deputado federal e líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT), foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na noite deste domingo (27). A informação foi compartilha nas redes sociais oficiais do parlamentar cearense.

A internação estava programada e foi feita para a realização de um procedimento cirúrgico, que ocorrerá nesta segunda-feira, dia 28, às 10h.

“A cirurgia será conduzida pela equipe do Dr. Roberto Kalil e Dr. Fábio Jatene, a quem confio plenamente. Agradeço desde já o carinho, as orações e a compreensão de todas e todos. Assim que possível, volto com boas notícias”, publicou o político.

O Diário do Nordeste apurou que o deputado deve passar por um procedimento cardíaco. Não é de urgência, sendo uma cirurgia que contou com planejamento, inclusive para ocorrer durante o recesso parlamentar.

Apesar da cirurgia, o estado de saúde do parlamentar é bom. No dia 26 de junho, Guimarães anunciou que havia iniciado o pré-operatório para o procedimento.

"Farei uma pequena intervenção no coração, condição que já venho cuidando e acompanhando nas últimas semanas", informou o parlamentar, a época, sem entrar em maiores detalhes.