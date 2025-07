PontoPoder Contexto: O porquê da cobiça pelo Senado; oposição sob tensão e prefeito que recebeu Lula

Seguindo os passos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente Lula (PT), lideranças bolsonaristas e petistas cearenses não escondem a relevância que a próxima composição do Senado Federal terá. No Ceará, a direita articula uma coalizão para conquistar as duas vagas em disputa no Estado, já a esquerda mira em barrar essa investida tendo como trunfo a ampla aliança. O porquê da cobiça por essas vagas no Senado é um dos assuntos do novo episódio do PontoPoder Contexto, que vai ao ar neste sábado (26).

O programa revela ainda detalhes da mais recente tensão que atingiu a oposição no Ceará após Ciro Gomes (PDT) publicar um vídeo com críticas à família Bolsonaro. O PontoPoder Contexto também entrevista o prefeito de Missão Velha, Dr. Lorim (PSB), que faz um balanço da gestão neste ano.

Apresentado pelo repórter do PontoPoder, Igor Cavalcante, o episódio conta com a participação da editora do PontoPoder, Jéssica Welma, e do repórter Marcos Moreira.

OUÇA O PROGRAMA NA ÍNTEGRA