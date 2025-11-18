Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
Plano Diretor vai ao plenário da CMFor com 'superemenda' e promessa de votação no início de dezembro

A alteração no texto foi proposta por 33 vereadores de Fortaleza.

PontoPoder
Foto da coletiva de imprensa na Câmara de Fortaleza.
Legenda: Emenda coletiva foi assinada por mais de 30 parlamentares da Câmara de Fortaleza.
Foto: Luciano Melo/CMFor.

O Plano Diretor Participativo e Sustentável foi encaminhado ao plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na sessão ordinária desta terça-feira (18), encerrando o prazo para o recebimento de emendas por parlamentares. Ao todo, foram ingressadas 276 sugestões pelos membros do Parlamento da capital cearense. Por conta dessas propostas de modificação, a matéria retornou para a Comissão Especial.

Uma delas, de autoria coletiva e com 63 artigos, teve a assinatura de 33 políticos. Ela prevê, entre outros pontos, alterações em Operações Urbanas Consorciadas, a obrigatoriedade do pagamento da outorga onerosa para emissão do habite-se, uma extensão no prazo para que a nova lei entre em vigor em 180 dias e a definição de Comissões Gestoras das ZEIS 2 e ZEIS 4 como de natureza consultiva, deliberativa e fiscalizadora. 

Graças a essa emenda coletiva, houve, em zonas centrais de Fortaleza (de intensificação), na região do bairro Edson Queiroz e nas zonas de Orla do Meireles/Mucuripe e Praia do Futuro, um crescimento no Índice de Aproveitamento Básico, possibilitando um aumento na área de construção permitida nessas localidades e impactando no valor da outorga.



