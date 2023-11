'Black Friday de Empregos' do IDT/Sine prevê oferta de 3 mil vagas nesta sexta-feira (24)

Nesta sexta-feira (24), data em que o comércio realiza a esperada "Black Friday", o IDT/Sine no Ceará promove um feirão com cerca de 3 mil vagas de emprego para diversos setores, como comércio, serviços e indústria.

A "Black Friday de Empregos" acontecerá nas 18 unidades e em 14 postos de atendimento do IDT no Ceará, das 8h às 17 horas. Segundo os organizadores, também haverá oportunidades para pessoas com deficiência.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, estará na unidade do Centro de Fortaleza, localizada na rua Assunção, 699, para acompanhar as atividades no local.

Veja também

Seleções e palestras

Durante todo o dia acontecerão processos seletivos, palestras, encaminhamentos e outras ações dedicadas aos trabalhadores. No evento também serão entregues cupons para cursos gratuitos online em parceria com o Sest/Senat.

Para participar, basta comparecer a uma das unidades de atendimento do IDT levando RG, CPF, currículo e a carteira de trabalho (física ou digital). Os endereços das unidades podem ser consultadas no site do IDT/Sine Ceará.