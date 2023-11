Empresa de tecnologia abre seleção com vagas em diversas áreas; confira

A empresa de tecnologia RD Station Conversas por Tallos está com 15 vagas de emprego em Fortaleza. As oportunidades são para os cargos de Analista de Customer Success, Consultor de Pré-Vendas (SDR), Consultor Comercial (Closer), Copywriter, Analista de Marketing e Designer.

Para se candidatar, basta enviar currículo para selecao@tallos.com.br até o dia 8 de dezembro. Para as vagas ofertadas, a empresa pede que os candidatos tenham experiência no mercado de consultoria ou em empresas de tecnologia. Os selecionados poderão trabalhar em formato híbrido e terão direito aos benefícios abaixo:

Vale-transporte;

Vale-alimentação ou refeição de R$ 44 por dia;

Plano de saúde abrangente, sem custo;

Plano odontológico;

Seguro de vida;

Day off no aniversário, além de voucher para celebração;

Happy hour para comemorar conquistas e estimular a integração entre a equipe;

Convênio com o Sesc para descontos em atividades culturais, esportivas e de lazer;

Voucher de aniversário por tempo de empresa;

Acesso a plataformas de aprendizagem para promover o desenvolvimento profissional e pessoal;

Incentivos à educação;

Descontos em restaurantes e cafeterias;

TotalPass para acesso à atividade física, academia e diversas modalidades esportivas.

Sobre a RD Station Conversas por Tallos

A Tallos, localizada em Fortaleza, foi a primeira startup acelerada do Ceará pelo Porto Digital de Recife em 2019. Com a ascensão, deixou de ser startup e agora é uma empresa de tecnologia.

Com atuação em todos os estados do País, conta com cerca de 600 clientes B2B e mais de 12 mil usuários conectados diariamente. Mais de 500 milhões de interações já foram realizadas na plataforma, permitindo a otimização no atendimento e potencializando a força de vendas das empresas.

Além disso, é uma das empresas da RD Station, líder em software de marketing e vendas voltado para o crescimento de médias e pequenas empresas e faz parte do grupo Totvs.