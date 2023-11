Feira de empregabilidade em Fortaleza oferece mil vagas com foco em atendimento e operacional

A 'Conecta Trampo', feira de empregabilidade da Gerando Falcões, em parceria com outras Organizações Não Governamentais (ONGs), vai oferecer mil vagas de oportunidades com foco nas áreas de atendimento e operacional. O evento ocorrerá na próxima sexta-feira (24), na Arena Castelão, em Fortaleza. Inscrições são gratuitas e online.

O objetivo da feira é contribuir para a geração de renda e a inclusão socioeconômica, principalmente, de jovens e adultos de áreas periféricas e favelas do Ceará que estão em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado de trabalho. As vagas têm perfis diferenciados e contempla mesmo quem não possui o Ensino Fundamental completo.

As empresas presentes terão um estande para triagem dos candidatos e farão entrevistas durante o evento. A ideia é que o profissional já saia da feira com um novo emprego.

No entanto, caso não haja compatibilidade com as vagas ofertadas, os currículos restantes ficarão na base de dados das empresas para futuras oportunidades.

Veja algumas das empresas que estarão presentes:

Uniforça: 128 vagas

CVC: 15 vagas

MRV&CO: 50 vagas

ZAMP (Burger King): 18 vagas

CRC Almaviva: 200 vagas

Servir RH: 30 vagas

Assaí Atacadista: 100 vagas

RB Consultoria RH: 55 vagas

Halexistar Indústria Farmacêutica: 23 vagas

Grupo Lagoa: 34 vagas

Sobre a Gerando Falcões

A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que atua em rede para acelerar o impacto de líderes em favelas do Brasil. A organização é focada em gerar resultados de longo prazo, com serviços de educação, desenvolvimento econômico e cidadania.

Serviço

Data: 24/11

Local: Arena Castelão

Endereço: Av. Alberto Craveiro, 2901 - Boa Vista, Fortaleza

Horário: das 09h30 até 16h30

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/conecta-trampo/2218023