SSPDS abre seleção para contratar estagiários de nível superior; veja vagas

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) está com seleção aberta para estagiários de nível superior, com 20 vagas disponíveis. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (22).

As inscrições acontecem até às 23h59 do dia 7 de dezembro, por preenchimento de uma ficha de cadastro no site da SSPDS. As oportunidades são para estudantes dos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Tecnologia da Informação, Jornalismo ou Publicidade e Estatística.

Os interessados devem ter matrícula ativa nas instituições de ensino superior, conveniadas com o Governo do Ceará, além de ter cursado, no mínimo, 50% da carga horária do curso. Estudantes dos dois últimos semestres não podem participar da seleção.

O processo seletivo será composto por análise do histórico e entrevista, e as fases têm caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados serão convocados na ordem de classificação para a SSPDS/CE e Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). Conforme o edital, 10% das vagas são destinadas para candidatos com deficiência.

Bolsa

A jornada de atividades é de quatro horas diárias e 20 horas semanais. Os estagiários receberão bolsa mensal no valor de R$ 787,27, acrescida de auxílio-transporte, em pecúnia, no mesmo valor pago aos servidores públicos proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados.

O prazo de validade da seleção é de 12 meses, a contar da publicação de homologação do resultado final, sendo prorrogável por igual período ou inferior, a critério da SSPDS/CE.