Prefeitura de Pires Ferreira abre concursos com 104 vagas; salários chegam a R$ 9 mil

A Prefeitura de Pires Ferreira está com dois concursos públicos abertos que somam 104 oportunidades. As vagas são voltadas para profissionais com níveis fundamental, médio e superior, cujos salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 9 mil.

As inscrições abriram no dia 8 de novembro deste ano e seguem até 8 de dezembro. As funções possuem jornada de trabalho de 20 a 40 horas por semana.

Os editais possuem validade pelo período de dois anos.

Vagas disponíveis

O Edital nº 01/2023 concentra mais vagas, incluindo:

Assistente social: 2 vagas;

Educador físico: 1 vaga;

Enfermeiro: 4 vagas;

Farmacêutico: 1 vaga;

Fisioterapeuta: 1 vaga;

Médico: 1 vaga;

Médico ginecologista: 1 vaga;

Médico pediatra: 1 vaga;

Médico psiquiatra: 1 vaga;

Médico veterinário: 1 vaga;

Nutricionista: 1 vaga;

Odontólogo: 2 vagas;

Psicólogo: 1 vaga;

Professor - PEB II - Ciências: 1 vaga;

Professor - PEB II - Educação Física: 4 vagas;

Professor - PEB II - Geografia: 1 vaga;

Professor - PEB II - História: 2 vagas;

Professor - PEB II - Inglês: 1 vaga;

Professor - PEB II - Matemática: 3 vagas;

Professor - PEB II - Português: 3 vagas;

Professor de Educação Básica - PEB I: 10 vagas;

Psicopedagogo: 1 vaga;

Agente administrativo: 9 vagas;

Secretário escolar: 2 vagas;

Técnico de enfermagem: 5 vagas;

Técnico em saúde bucal: 1 vaga;

Agente de combate às endemias: 2 vagas;

Motorista categoria D: 2 vagas;

Motorista de veículos escolares: 2 vagas;

Operador de máquinas pesadas do tipo pá carregadeira: 1 vaga;

Operador de máquinas pesadas do tipo retroescavadeira: 1 vaga;

Operador de máquinas pesadas motoniveladora: 1 vaga;

Auxiliar de serviços gerais: 9 vagas;

Gari: 2 vagas;

Merendeira: 6 vagas;

Motorista categoria B: 4vagas;

Porteiro: 4 vagas;

Vigia: 5 vagas.

Já o Edital nº 02/2023 possui 4 vagas para Agente Comunitário de Saúde.

Como se inscrever?

Os candidatos podem se inscrever, de forma remota, até as 23h do dia 8 de dezembro deste ano. Para enviar a candidatura, é preciso acessar o site da Fundação Cetrede, responsável pela organização dos dois

Qual o valor da taxa?

Para confirmar a inscrição, ainda é preciso pagar uma taxa que pode variar de R$ 80 a R$ 140, a depender do cargo. Os candidatos inscritos no CadÚnico ou que possuem baixa podem solicitar isenção da taxa.

Etapas dos concursos

Os concursos terão duas fases: prova objetiva e avaliação de títulos. O exame inicial será aplicado a partir do dia 7 de janeiro, com questões de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e prova discursiva de questão textual.