Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes
Estado manteve a melhor taxa de alfabetização do país, com 85,3%
Acidente aconteceu entre as localidades de Cariré e Jaibaras, na região Norte
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Inscrições podem ser feitas de forma remota até o dia 8 de dezembro
A atitude do professor foi aclamada pelos estudantes, que registraram o momento durante a aula de redação para o Enem
Fator em comum entre esses municípios está o baixo número de habitantes, o que facilita a adoção e aplicação de medidas para conter a pandemia.
Irmãos exibiam produtos variados nas redes sociais, mas com preços acima da média para chamar atenção de usuários de drogas e compradores de remédios tarja preta
Polícia tenta identifica-lo para contactar com a família e para realizar outros procedimentos necessários