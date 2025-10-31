Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra mulher usando um smartphone sentada no banco de uma praça

Opinião

Quais cidades têm menor acesso à telefonia móvel no Ceará? Veja ranking

Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 14 de Setembro de 2025
A foto mostra um menino com cabelo escuro e camisa verde está sentado a uma mesa, de costas para o observador. Ele está absorto na leitura de um livro ilustrado com páginas coloridas, que ele segura aberto à sua frente. As páginas do livro mostram desenhos e texto. Uma mesa escolar branca e vermelha está visível à esquerda, com papéis e alguns objetos de escrita em cima. O chão de azulejos cinzas é visível na parte inferior da imagem.

Ceará

Nove cidades do CE alcançaram 100% das crianças alfabetizadas na idade certa em 2024

Estado manteve a melhor taxa de alfabetização do país, com 85,3%

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio 19 de Julho de 2025
Ônibus em chamas à noite, com fogo saindo da parte frontal e espectadores ao fundo, de forma impressionante e impactante.

Ceará

Ônibus com universitários pega fogo em rodovia do Ceará; ninguém se feriu

Acidente aconteceu entre as localidades de Cariré e Jaibaras, na região Norte

Redação 11 de Março de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Pires Ferreira?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Pires Ferreira?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Prefeitura de Pires Ferreira

Papo Carreira

Prefeitura de Pires Ferreira abre concursos com 104 vagas; salários chegam a R$ 9 mil

Inscrições podem ser feitas de forma remota até o dia 8 de dezembro

Redação 21 de Novembro de 2023
Professor dá aula com bebê no colo para ajudar aluna no interior do Ceará

Ceará

Professor dá aula com bebê no colo para ajudar aluna no interior do Ceará; veja vídeo

A atitude do professor foi aclamada pelos estudantes, que registraram o momento durante a aula de redação para o Enem

Redação 17 de Novembro de 2023

Região

Veja quais cidades do Ceará têm as menores taxas de mortalidade por Covid-19

Fator em comum entre esses municípios está o baixo número de habitantes, o que facilita a adoção e aplicação de medidas para conter a pandemia.

André Costa 26 de Dezembro de 2021

Segurança

Empresários anunciavam artigos com preços 'maquiados' em redes sociais para vender psicotrópicos

Irmãos exibiam produtos variados nas redes sociais, mas com preços acima da média para chamar atenção de usuários de drogas e compradores de remédios tarja preta

Redação 17 de Julho de 2020

Segurança

Motorista perde controle de carro e destroi barreira sanitária de Pires Ferreira

Polícia tenta identifica-lo para contactar com a família e para realizar outros procedimentos necessários

Redação 20 de Abril de 2020
1 2 3