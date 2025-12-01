Diário do Nordeste
Primos morrem após caminhão bater em moto no interior do Ceará

Os primos eram jogadores de futsal de Pires Ferreira.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Câmera de segurança noturna em preto e branco mostrando um caminhão com as rodas esquerdas suspensas em uma rua urbana com banco e arbustos em primeiro plano.
Legenda: Colisão ocorreu na cidade de Ipu.
Foto: Reprodução.

Dois primos jogadores de futsal do município de Pires Ferreira, no interior do Ceará, faleceram em um acidente de trânsito na última sexta-feira (28), em Ipu. Os dois estavam em uma moto atingida por um caminhão, em momento flagrado por câmeras de segurança. 

Maria Gizele Sousa Gonçalves e Francisco Alisson da Costa Melo foram enterrados no cemitério municipal de Pires Ferreira neste domingo (30). 

A Secretaria de Esporte e a Prefeitura emitiram nota de pesar pela morte dos jovens. O Santo Antônio FC, time no qual Gizele jogava, publicou uma homenagem à atleta: "Eterna dentro e fora de quadra"

"Hoje o futsal perdeu mais que uma jogadora. Perdemos uma companheira, uma amiga, alguém que carregava no olhar a paixão pelo esporte e no coração a força de quem nunca desistia. Dentro de quadra, ela deixava sua marca, não apenas pelos gols, pelos passes ou pela habilidade, mas pela alegria que trazia, pela energia que contagiava todos ao redor", diz texto. 

Participação em campeonato cancelada 

A Equipe Feminina de Futsal de Pires Ferreira cancelou sua participação no 5º torneio Interestadual de Futsal Feminino, em respeito ao falecimento de Gizele e Alisson. 

"A Secretaria de Esportes e a Equipe Feminina de Futsal se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de profunda tristeza", diz texto.

Veja nota: 

 

