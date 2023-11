Professor dá aula com bebê no colo para ajudar aluna no interior do Ceará; veja vídeo

Um gesto de empatia e solidariedade de um professor no interior do Ceará repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas nesta semana. Para ajudar a aluna Érica Silva, de 17 anos, mãe do pequeno Pedro Erick, de 7 meses, Jailson Fernandes, docente efetivo da rede estadual de ensino, segurou a criança no colo durante a aula para que a estudante conseguisse se concentrar e acompanhar o conteúdo. O caso aconteceu na Escola Francisco Soares de Oliveira, na sede do município Pires Ferreira.

A atitude do professor foi aclamada pelos alunos, que registraram o momento durante a aula de redação para o Enem e publicaram na internet. Em entrevista à TV Verdes Mares, Jailson comentou sobre como teve a ideia de lecionar segurando o bebê para auxiliar Érica.

"Quando eu vi a criança, o bebê se mexendo lá no colo da mãe, eu tive o instinto natural, a empatia de ir lá, pegar o bebê no colo e continuar a explicação da aula para que a mãe conseguisse acompanhar, copiar o conteúdo que ela não estava conseguindo. Então foi algo bem natural, algo bem simples, e que quando eu estava explicando, uma outra aluna acabou filmando, me mandou o vídeo, eu acabei postando nas minhas redes sociais e tomou essas proporções", explicou Jailson, que ministra aulas de língua portuguesa.

Estudos e a maternidade

O professor ressaltou ainda a força de vontade da aluna Érica, que engravidou de Pedro Erick em 2022, quando tinha 16 anos, e precisou se afastar dos estudos por conta da licença-maternidade. Ele elogiou o esforço da estudante em retornar à sala de aula para concluir o ensino médio mesmo com o filho pequeno, que precisa levar para a escola devido à amamentação.

"A Érica teve que se afastar, tirar a licença da escola e está tentando retomar agora os estudos, fazendo esse esforço, essa dedicação. Por isso também que eu tentei ajudar, pegar o bebê lá no colo. Algo bem natural e que está repercutindo", completou o docente.

Ainda segundo professor, a dedicação de Érica, que se divide entre os estudos e a maternidade, tem repercutido positivamente e gerando importantes discussões acerca da gravidez na adolescência e a valorização do professor.

"O vídeo está causando vários debates como gravidez na adolescência, a valorização do professor, a maternidade real. Fica aí de reflexão, de debate aí para os que estão comentando, assistindo e compartilhando", finalizou.