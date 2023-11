Governador do Ceará anuncia convocação de 2.118 concursados na área da Segurança Pública; veja datas

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta quarta-feira (22), o cronograma de convocação dos concursos realizados para as forças de segurança do Estado do Ceará. Por meio de uma live no Instagram, o chefe do Executivo estadual informou que, no total, serão convocados 2.118 profissionais, incluindo candidatos da Polícia Civil (726), Perícia Forense (79) e Polícia Militar (1.313).

O gestou também detalhou as datas para publicação no Diário Oficial do Estado e posterior curso de formação. (Veja mais informações abaixo)

"Vamos continuar o reforço das forças de segurança. Estamos fazendo um levantamento preciso do número de profissionais que se aposentaram, que estão previstos para se aposentar. A nossa perspectiva é chamar ainda mais profissionais para a ampliação e estruturação das forças de segurança para enfrentarmos o crime organizado no Estado do Ceará", afirmou Elmano.

Polícia Civil - 726 profissionais

Serão convocados para a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) 726 concursados, entre eles:

616 inspetores

110 escrivães

A convocação está prevista para ser publicada no Diário Oficial no dia 27 de novembro.

O curso de formação iniciará no dia 12 de dezembro.

Perícia Forense - 79 profissionais

Serão convocados para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) 79 profissionais, sendo eles:

79 peritos

A convocação está prevista para ser publicada no Diário Oficial no dia 30 de novembro.

O curso de formação iniciará no dia 8 de janeiro de 2024.

Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) - 1.313 profissionais

Serão convocados para a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) 1.313 profissionais, entre eles:

1.200 soldados

113 segundos-tenentes

A convocação de soldados está prevista para ser publicada no Diário Oficial na primeira quinzena de janeiro de 2024.

A convocação de segundos-tenentes está prevista para ser publicada no Diário Oficial na segunda quinzena de dezembro de 2023.