Edital de concurso com mais de 2 mil vagas na Saúde será públicado em 60 dias, diz José Sarto

Durante visita às obras do Frotinha de Messejana, na manhã desta sexta-feira (17), o prefeito de Fortaleza, José Sarto, disse que a publicação do edital de concurso para a área da saúde será publicado no prazo de até 60 dias. O concurso deve ter 2 mil vagas.

"A previsão de inauguração [do Frotinha] à população é em janeiro, e a gente deve fazer concomitante com [a publicação] o edital para o maior concurso de saúde em Fortaleza, com mais de 2 mil vagas. Serão praticamente todas as carreiras que virão no edital desse concurso, a exemplo do que ocorreu na Educação", disse o prefeito.

O número de vagas no certame foi adiantado pelo colunista Victor Ximenes, do Diário do Nordeste. As oportunidades serão para os níveis médio e superior, abrangendo diversas carreiras da área da saúde. Os servidores serão estatutários.

Fagifor

O certame será um passo essencial para a implantação da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que atuará na gestão de hospitais, UPAs, postos, etc.

O objetivo da nova Fundação é otimizar a gestão dos equipamentos de saúde, acelerando a solução de falhas e problemas estruturais nas unidades e aprimorando a gestão de pessoas, aquisição de medicamentos e insumos. A sistemática é semelhante à da Funsaúde, ligada ao Governo do Estado, que foi extinta em abril.