Grupo Edson Queiroz (GEQ) lança novo Programa de Trainee; saiba como se inscrever

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) anunciou o lançamento do Programa de Trainee GEQ 2023, uma iniciativa que visa acelerar o desenvolvimento de jovens talentos alinhados à cultura da companhia. As inscrições para o projeto já estão abertas e podem ser feitas por meio deste site até o dia 30 de novembro. As áreas de atuação são: Marketing e Vendas, Industrial, Supply Chain, áreas administrativas e segmento de Comunicação.

Para se candidatar, é preciso ter concluído a graduação entre agosto de 2021 e agosto de 2023, apresentar potencial de liderança e comportamento proativo, estar disponível para viagens e mudanças, além de possuir amplo conhecimento de informática e inglês avançado/fluente. Ter experiência internacional será considerado diferencial.

Todas as etapas do processo seletivo serão conduzidas de forma online, com exceção da etapa final, que ocorrerá presencialmente em Fortaleza.

Benefícios

Vale-alimentação ou restaurante;

Vale-transporte;

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Seguro de vida;

Previdência privada;

Participação na Jornada de Aprendizagem na Academia GEQ;

Acesso ao Programa de Bem-Estar.

Para os aprovados que residem fora do estado do Ceará, será oferecido auxílio moradia durante o período do programa.

O programa oferece uma experiência de formação ao longo de 12 meses, proporcionando aos participantes a oportunidade de adquirir habilidades essenciais para se destacarem no mercado de trabalho, especialmente nos segmentos de energia, bebidas, eletrodomésticos e comunicação, áreas em que estão inseridas as empresas controladas pelo GEQ.

O Programa de Trainee GEQ 2023 terá lugar na sede da Holding do GEQ, em Fortaleza, e será dividido em duas fases distintas: seis meses de Job Rotation, em que os trainees irão contribuir com diferentes áreas de negócio, proporcionando uma visão abrangente das operações do Grupo Edson Queiroz; e seis meses na Área Fixa, onde serão alocados em uma área específica, sendo responsáveis pela elaboração e implementação de um projeto, contribuindo ativamente para o desenvolvimento e inovação da empresa.

O programa também oferece um processo de mentoria, uma jornada de capacitação e um acompanhamento contínuo por parte da equipe de Recursos Humanos e da alta gestão do Grupo, permitindo uma experiência de aprendizado múltipla.

Sobre o Grupo Edson Queiroz

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz apresenta um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados. Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 10 mil colaboradores. Entre as áreas de atuação e marcas, estão: energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil; e Comunicação, com o Sistema Verdes Mares.