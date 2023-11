Fies lança edital para 60 mil vagas remanescentes; veja como se inscrever

O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta quinta-feira (16), o edital com as regras e o cronograma do processo seletivo para as 60 mil vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Conforme o documento, os candidatos podem se inscrever a partir desta sexta-feira (17) até o dia 24 de novembro. As inscrições serão realizadas de forma online gratuitamente. O resultado da pré-seleção em chamada única será divulgado no dia 30 de novembro.

Estão aptos a participar do programa os estudantes com matrícula ativa, cursando regularmente o mesmo curso, turno e localidade da instituição de ensino participante do Fies que se oferte nessa edição. Além disso, os estudantes precisam atender às demais exigências do programa, como a de possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

O edital destaca que os alunos selecionados poderão contratar o financiamento já com abrangência a partir de julho de 2023, uma vez que, com o Fies Vagas Remanescentes, todo o segundo semestre de 2023 poderá ser financiado, mesmo para quem não está em situação de inadimplência na instituição de ensino. "Nesse caso, o estudante pode até reaver valores já pagos durante esse período, se assim preferir", diz o texto.

No critério de classificação do processo seletivo do programa, a prioridade são os bolsistas parciais (50%) do Programa Universidade para Todos (Prouni), desde que não possuam graduação e não tenham sido beneficiários dele. Já em segundo lugar, estão os estudantes que não têm um diploma de curso de graduação e nunca foram beneficiados pelo Fies.

Em seguida, estão aqueles que não têm um diploma de curso de graduação, mas já foram beneficiados pelo Fies em outro momento, tendo quitado o financiamento. Depois, estão os estudantes com diploma de graduação, mas que nunca contrataram o Fies. Por último, estão os estudantes com diploma de curso de graduação e beneficiários do Fies que conseguiram quitar o financiamento do seu curso.

O que é o Fies?

É um programa de financiamento estudantil do Governo Federal que paga a mensalidade (total ou parcial) de estudantes em instituições privadas de ensino superior. A dívida é quitada pelos próprios alunos, em um prazo de carência.