Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto de mercadoria de cachaça irregular apreendida no Ceará. A foto mostra um caminhão carregado com os itens.

Ceará

60 mil garrafas de cachaça apreendidas no Ceará têm risco de contaminação por metanol

Bebida passará por perícia e só será liberada após resultado e apresentação de nota fiscal

Matheus Facundo 03 de Outubro de 2025
Montagem de duas fotos: a primeira é de Gabrielly Moreira em uma construção. A segunda, é ela treinando corte de cabelo em um boneco

Ceará

Gabrielly Moreira, modelo morta em Pedra Branca, comemorava fim de curso com amigos, diz padrasto

Bebida alcoólica foi encontrada no local do óbito

João Lima Neto 22 de Setembro de 2025
A foto mostra uma mão segura um novo modelo de carteira de identidade brasileira, que é verde e amarela e tem um QR code no lado direito.

Ceará

Saiba onde tirar a Carteira de Identidade Nacional, novo RG, em Fortaleza

A nova versão do documento usa o CPF como número único para identificação dos cidadãos

Clarice Nascimento 14 de Julho de 2025
Imagem do momento da ocorrência

Segurança

Mulher é morta a facadas em Fortaleza; namorado é suspeito do crime

O crime ocorreu nesta quarta-feira (9), no bairro Jardim Cearense

Redação 09 de Julho de 2025
Viatura da Polícia Civil e agentes durante operação no Ceará

Segurança

Três homens são mortos por disparos de arma de fogo em Maracanaú, na Grande Fortaleza

Forças de segurança estão em busca dos suspeitos pelo crime

Redação 22 de Maio de 2025
Um caminhões tinha carga de refrigerante

Segurança

Motoristas de caminhões morrem em colisão em Pacajus, no Ceará

Um dos veículos tinha carga de refrigerante

Redação 25 de Fevereiro de 2025
pefoce

Segurança

De toque na maçaneta da porta à saliva no local de crime: conheça analisador de DNA usado no FBI e que chega ao Ceará

A partir da extração e análise dos perfis genéticos, os dados são colocados em um sistema, e confrontados até mesmo com DNA dos presos no Sistema Penitenciário, que cometeram crimes hediondos

Emanoela Campelo de Melo 05 de Fevereiro de 2025
Polícia Civil atendeu ocorrência na Região Metropolitana de Fortaleza

Segurança

Dois homens são mortos e outro é baleado em ação criminosa em Pacatuba

O ataque ocorreu na tarde dessa terça-feira (31)

Redação 01 de Janeiro de 2025
Carro da Perícia Forense no Ceará

Segurança

Região Metropolitana de Fortaleza tem queda de 23% nas mortes violentas em setembro

SSPDS avalia que melhora está relacionada com reforço das ações ostensivas

Redação 04 de Outubro de 2024
Perita colhendo provas e colocando em saco de evidências

Segurança

Órgãos de segurança e MPCE discutem planos para garantir sacos de coletas de provas em delegacias

Uma Central de Custódia, para garantir o cumprimento da cadeia de custódia de evidências em investigações criminais, deve ser implantada no Ceará em até dois anos

Matheus Facundo 13 de Março de 2024
1 2 3