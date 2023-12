Concurso Cetene oferta 13 vagas com remunerações que podem chegar a R$ 14 mil; saiba mais

O concurso público do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene/PE) está com inscrições abertas com 13 vagas e salários que podem chegar a R$ 6.710,29. A carga horária para as oportunidades é de 40 horas semanais, disponíveis a candidatos com nível superior completo.

A instituição tem sede em Recife (PE).

As inscrições seguem até o dia 4 de janeiro de 2024, mediante pagamento de taxas que vão de R$ 125 a R$ 150. Todo o processo é feito online, pelo site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências.

>> Veja o edital completo

Veja também

Das 13 vagas disponíveis, cinco são para Pesquisador Adjunto I, enquanto as outras oito são para Tecnologista Pleno I. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do qual o Cetene faz parte, as remunerações podem chegar a R$ 14 mil, dependendo do cargo, se somadas as gratificações.

Os que tiverem a inscrição validada deverão passar por quatro fases no concurso: Provas Objetivas, Prova Discursiva, Prova Oral e Análise e Apreciação de Títulos. A previsão é de que a primeira aplicação ocorra no dia 25 de fevereiro.

Segundo informações do edital, as Provas Objetivas e a Prova Discursiva serão realizadas em Recife, em dois turnos. A primeira, com conhecimentos básicos, será aplicada durante a manhã, já a segunda, de conhecimentos específicos, e a Prova Discursiva, serão aplicadas à tarde.

Serviço