IFCE abre edital com mais de 700 vagas para cursos técnicos presenciais; confira lista de cidades

Mais de 700 vagas em cursos técnicos presenciais estão abertas por meio do edital do Processo Seletivo Complementar Multicampi 1 (2024.1), lançado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). As inscrições podem ser realizadas a partir da próxima sexta-feira (15) e seguem até o dia 27 de dezembro.

As oportunidades são para áreas diversas, incluindo Informática, Mecânica, Eletrônica, Hospedagem e Edificações, por exemplo. Todos os curtos são isentos de taxa de matrículas ou mensalidades e, além disso, nenhuma taxa de inscrição será cobrada.

Duas das modalidades de ensino técnico do IFCE estão dispostas no edital. São elas as de cursos integrados, em que o aluno continua o ensino médio tradicional e o curso técnico no IFCE, e subsequentes, que têm como alvo quem já concluiu o ensino médio.

As cidades que participam do processo são Acaraú, Aracati, Baturité, Camocim, Canindé, Crateús, Crato, Guaramiranga, Horizonte, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Mombaça, Paracuru, Quixadá, Tianguá, Ubajara e Umirim.

Inscrições online

As inscrições serão realizadas de 15 a 27 de dezembro, com a seleção prevista para ocorrer em fase única. Na etapa em questão, será realizada uma análise do histórico escolar dos participantes.

Para participar, é necessário acessa o portal Qseleção, no qual se deve preencher um formulário online. A finalização do processo ocorre com a entrega da documentação exigida no campus para o qual esteja sendo pleiteada a vaga, conforme o cronograma do seletivo.

Confira abaixo as áreas disponíveis no edital: