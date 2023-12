Secretaria da Proteção Social seleciona estagiários de Psicologia; veja detalhes

A Secretaria da Proteção Social (SPS) está com processo seletivo aberto para preenchimento de 20 vagas de estágio destinadas a estudantes do curso de Psicologia. Realizadas de forma presencial e gratuita, as inscrições vão até o dia 29 de dezembro, de acordo com informações da entidade.

Interessados em participar da seleção devem estar matriculados em uma instituição de ensino superior conveniada com a secretaria, manter frequência efetiva e já ter cursado, ao menos, 50% da carga horária do curso. Não poderão concorrer, no entanto, alunos que estejam no último ano da graduação.

Para se inscrever, é necessário que os candidatos preencham um formulário anexado ao edital do programa e compareçam ao Laboratório de Inclusão do órgão, que funciona no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

No momento da inscrição, o estudante deverá apresentar histórico da faculdade atualizado, comprovante de matrícula e currículo padronizado, com foto 3x4 atual, além de outros documentos básicos, incluindo cópias do RG, CPF, comprovante de endereço e certidão de quitação eleitoral.

Vale lembrar que, caso sejam casados, também será necessários que os interessados tenham, em mãos, certidão de casamento, RG e CPF do cônjuge.

Com o fim do período de inscrições, a entidade dará início ao processo seletivo, dividido em quatro etapas de caráter eliminatório e classificatório: avaliação de currículo padronizado e histórico da universidade, dinâmica, redação e, por fim, entrevista individual.

Os selecionados atuarão em escolas municipais e centros socioeducativos e receberão bolsa mensal de R$ 787,27, além de auxílio-transporte. O estágio tem carga horária semanal de 20 horas, distribuídas em quatro horas diárias, de 8h às 12h ou de 13h às 17h.

