Casas de Cultura da UFC abrem 957 vagas para 2024.1; veja como se inscrever

As inscrições para a seleção de novos alunos das Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará (UFC) estarão abertas a partir de 19 de dezembro, pelo site UFC Concursos.

Serão ofertadas 957 vagas para cursos presenciais de idiomas, sendo 406 destinadas a ingressantes no nível inicial e 551 para teste de nível. As inscrições são para o semestre letivo 2024.1 e vão até o dia 7 de janeiro de 2024.

As vagas para o nível inicial são para as casas de Cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa, assim como o Curso de Libras. Já o teste de nível é direcionado para o ingresso de novos alunos em níveis mais adiantados das Casas de Cultura.

Os candidatos devem ter concluído o ensino fundamental, sendo necessário comprovar o pré-requisito com certificado de conclusão emitido por estabelecimento credenciado pelo Ministério da Educação.

INSCRIÇÕES

As inscrições serão abertas através do site da seleção às 10h do dia 19 de dezembro e serão encerradas às 23h59 do dia 7 de janeiro de 2024, seguindo o horário oficial de Brasília.

A taxa de inscrição é de R$ 73,50, podendo ser paga via boleto bancário ou PIX (QR Code), até até 8 de janeiro de 2024.

Candidatos que pertencem a famílias de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa no momento do preenchimento da ficha de inscrição.

SELEÇÃO

As etapas da seleção são de responsabilidade técnica e operacional da Fundação ACEP. Após o resultado das matrículas dos classificados e classificáveis, as etapas serão de competência das Casas de Cultura Estrangeira do Centro de Humanidades da UFC.

O processo seletivo acontecerá através de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. o exame será aplicado no dia 28 de janeiro de 2024, entre 14h e 17h, em Fortaleza.

A prova destinada aos candidatos de nível inicial será composta por questões de língua portuguesa e conhecimentos gerais. Já na prova destinada aos candidatos de teste de nível será cobrado conhecimentos específicos do idioma escolhido.

O resultado do processo seletivo será divulgado no site da seleção até o dia 19 de fevereiro de 2024.

