ISGH abre seleção para área médica em hospitais do Ceará; veja especialidades

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) lançou processo seletivo para contratação de médicos, além da formação de cadastro de reserva, para cinco regiões de saúde do Ceará.

As vagas disponíveis são para unidades hospitalares da Secretaria da Saúde (Sesa) em Fortaleza, para o Hospital Regional do Cariri (HRC), no Cariri; Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral; Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim; e Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até sexta-feira (15), através do site do ISGH, no link correspondente ao edital do processo seletivo ISGH nº 2023/181 – área médica.

A carga horária semanal será de 24 horas, com salários-base de até R$ 10,3 mil.

Especialidades

A seleção contará com duas fases: análise do perfil e avaliação de títulos. O objetivo é preencher vagas nas seguintes especialidades: