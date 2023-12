Petrobras divulga edital de concurso público com mais de 6 mil vagas e salários a partir de R$ 5 mil

O edital do concurso da Petrobras foi publicado nesta terça-feira (26) no Diário Oficial da União (DOU). São ofertadas 6.412 vagas de nível técnico, sendo 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A remuneração mínima é de R$ 5.878,82.

>> Veja edital completo

Inscrições

O período de inscrição começa às 10 horas de quinta-feira (28) e vai até as 18 horas de 31 de janeiro de 2024, e deve ser feita exclusivamente pelo site do Cebraspe, que é a banca organizadora. O valor da taxa é de R$ 62,79.

O concurso será realizado por meio de provas objetivas, previstas para acontecer no dia 24 de março de 2024. A avaliação contará com 100 questões, sendo 40 de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos, seguindo o modelo clássico de questões certo ou errado. Em cada resposta em concordância com o gabarito oficial, o candidato ganhará 1 ponto. Já em caso de respostas incorretas, o candidato perderá 1 ponto.