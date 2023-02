Prefeitura de Fortaleza oferta 200 vagas para cursos profissionalizantes; saiba como se inscrever

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para cursos profissionalizantes do Programa Fortaleza + Futuro. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) e visa a geração de emprego e renda na capital cearense.

Com 200 vagas, as formações gratuitas contemplarão diferentes áreas, como moda, saúde, beleza, gestão e gastronomia. As capacitações ocorrerão de forma presencial, nas unidades do Senac Ceará e nos equipamentos da SDE, e terão carga horária variada (entre 20h/a e 212h/a). Ao finalizar o curso, os estudantes receberão certificado.

CURSOS

Beleza e Moda

Escovista iniciante

Manicure

Design de corte avançado

Costureiro

Gastronomia

Preparo de pães artesanais

Culinária saudável

Gestão

Gestão estratégica de vendas

Saúde

Cuidador de Idoso

Mais detalhes sobre as formações, como duração e turno, podem ser conferidas em documento preparado pela Prefeitura.

INSCRIÇÕES

Para se inscrever, é necessário morar em Fortaleza e ter, no mínimo, 16 anos. Além disso, os interessados deverão apresentar documento oficial com foto (RG), CPF e comprovante de residência e escolaridade. É importante ressaltar que, fora a documentação, os requisitos exigidos poderão mudar de acordo com o curso escolhido.

As matrículas podem ser feitas de forma virtual, no site do projeto, ou presencial, das 8h às 12h e das 13h às 17h, em um dos pontos designados pelo programa:

Sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Endereço: rua Tibúrcio Cavalcante, 1233 - Aldeota

Sine Otávio Bonfim

Endereço: Avenida Bezerra de Menezes, 459 - Farias Brito

Sine Parquelândia

Endereço: Avenida Jovita Feitosa, 1264

Sine Siqueira

Endereço: Avenida Augusto dos Anjos, 2458

Sine Aldeota

Endereço: Avenida Santos Dumont, 2500 - Loja 17 (esquina com rua Tibúrcio Cavalcante)

Em caso de dúvida, a população poderá entrar em contato pelo telefone 0800 222 3656, pelo WhatsApp (85) 9.8403-9559, ou pelo e-mail maisfuturo@sde.fortaleza.ce.gov.br.