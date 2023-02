IFCE abre seleção com 7 vagas para professor substituto dos campi de Crateús e Limoeiro do Norte

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) tem processo seletivo aberto para a vaga de professor substituto. São sete vagas para os campi de Limoeiro do Norte e Crateús.

Para Limoeiro do Norte, há seleção de professor para as áreas de Nutrição, Engenharia Elétrica e Educação, com uma vaga para cada.

A remuneração de R$ 3.130,85, com jornada de 40h semanais. A contratação é por um ano, podendo ser prorrogada por mais um.

Os interessados devem se inscrever de 9 a 18 de fevereiro no portal de seleção do IFCE. A taxa de participação é de R$ 150,00.

Veja o edital completo

Vagas para Crateús

Já para o campus de Crateús, são quatro vagas para áreas de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Educação, Geociências e Geografia - sendo uma para cada.

As inscrições estão abertas do dia 9 até as 23h59 de 16 de fevereiro, no site de seleção do IFCE. A taxa de inscrição é de R$ 150,00.

A remuneração segue a tabela de vencimentos de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico.

Veja o edital completo