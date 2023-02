Universidade do Trabalho Digital abre vagas para cursos à distância; veja como se inscrever

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) abriu 220 vagas para quatro cursos na modalidade à distância da Universidade do Trabalho Digital (UTD). As inscrições seguem até sexta-feira (17), pelo site oficial da instituição.

Veja os cursos

Informática para o Mercado de Trabalho;

Linguagem de Programação PHP;

Linguagem de Programação JAVA;

Para se inscrever é necessário anexar imagens do CPF, RG e comprovante de endereços, convertidos em um único arquivo (formato PDF) com tamanho máximo de 5MB e enviados pela plataforma de inscrição. É necessário também ter idade igual ou superior a 16 anos, ser alfabetizada, residir no Ceará, possuir e-mail, como também, uma máquina computacional para a prática e desenvolvimento do conteúdo mostrado em aula. Os resultados serão divulgados no dia 24 de fevereiro, com um e-mail informando os dados para acessar a plataforma de ensino. Só será permitida uma inscrição por pessoa e e-mail.

Programação dos Cursos EaD

1 – Informática para o Mercado de Trabalho

• Carga Horária: 120h

• Período: 27/2/2023 a 12/5/2023

• Quantidade de vagas: 8h – 10h (40 vagas) e 10h – 12h (40 vagas)

• Conhecimentos necessários:

— Noções Básicas de Informática

• Estrutura do curso: curso com atividades síncronas, todas as aulas ocorrerão ao vivo, de segunda a sexta-feira.

2 – Linguagem de Programação PHP

• Carga Horária: 60h

• Período: 27/2/2023 a 10/4/2023

• Quantidade de vagas: 19h – 21h (40 vagas)

• Conhecimentos necessários:

– Noções Básicas de Informática;

– Noções de Lógica de Programação;

– Noções de HTML;

– Noções de CSS;

– Noções Básicas de PHP.

• Estrutura do curso: Curso com atividades síncronas, todas as aulas ocorrerão ao vivo, de segunda a sexta-feira.

3 – Linguagem de Programação JAVA

• Carga Horária: 120h

• Período: 27/2/2023 a 12/5/2023

• Quantidade de vagas: Turma única (50 vagas)

• Conhecimentos necessários:

– Noções de Lógica de Programação;

– Noções de HTML;

– Noções de CSS;

– Noções de Protocolo WEB.

• Estrutura do curso: Curso com atividades assíncronas. Maior parte das aulas estão gravadas e disponíveis na plataforma. Ocorrerão aulas complementares ao vivo através do Google Meet: segunda-feira (19h – 21h) e sábado (8h às 10h).

4 – Desenvolvimento de Interfaces WEB com Javascript

• Carga Horária: 120h

• Período: 27/2/2023 a 12/5/2023

• Quantidade de vagas: Turma única (50 vagas).

• Conhecimentos necessários:

– Noções de Lógica de Programação;

– Noções de Protocolo WEB.