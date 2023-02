Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

O Ceará tem diversos concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (13). Há vagas disponíveis para diversas áreas, com remunerações de até R$ 20 mil.

Tribunal de Justiça

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) tem inscrições abertas para concurso público com 50 vagas - sendo 35 para o cargo de Técnico Judiciário e 15 para o de Técnico Judiciário Administrativo.

Os interessados devem se inscrever no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) até 22 de fevereiro.

A remuneração para os dois cargos é de R$ 5.633,84. Os candidatos devem ter ensino médio completo ou técnico equivalente. A jornada de trabalho é de 40 horas por semana.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Fortim

A Prefeitura de Fortim tem concurso público aberto com oito vagas para Agente de Combate às Endemias e 18 vagas para Agente Comunitário de Saúde. Os candidatos devem ter Ensino Médio Completo.

As inscrições devem ser feitas até 16 de fevereiro no site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição é de R$ 90.

O salário para todas as vagas é de R$ 2.424, com carga horária 40h semanais. Para Agente Comunitário de Saúde, um dos requisitos é residir na área de abrangência da vaga.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Baturité

A Prefeitura de Baturité abriu processo seletivo para diversos cargos: psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, professor de diversas áreas, intérprete de Libras, assistente pedagógico e assistente social.

Serão selecionados 62 profissionais para atuação temporária, além da formação de cadastro de reserva. As remunerações vão de R$ 1.697,32 a R$ 3 mil, com carga-horária de 20 a 40h semanais.

As inscrições estão abertas até 16 de fevereiro, no site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição de R$ 90 para Assistente Pedagógico e R$ 142, para as demais vagas.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Sobral

A Prefeitura de Sobral tem aberto concurso público para professor de educação básica. São 700 vagas e formação de cadastro de reserva.

Do total, 260 vagas são destinadas ara o cargo de professor de Educação Infantil e de Ensino Fundamental anos iniciais, e 440 para o Ensino Fundamental anos finais (6º ao 9º ano).

A jornada de trabalho é de 20h semanais, com remuneração de R$ 2.046,36.

Os candidatos devem se inscrever até 8 de março no site do CEV Uece. A taxa de inscrição é de R$ 150.

>> Confira o edital completo

Banco do Brasil

O concurso do Banco do Brasil segue aberto, com mais de 6 mil vagas para o cargo de escrituário, sendo 57 para o Ceará.

As inscrições seguem até o dia 24 de fevereiro e podem ser feitas pelo site da Cesgranrio, mediante o pagamento da taxa de R$ 50. As provas serão realizadas no dia 23 de abril.

A remuneração inicial é de R$ 3,6 mil, além de benefícios. Do total de vagas, 4 mil delas disponíveis já para início imediato e as outras 2 mil para o cadastro reserva.

>> Confira o edital completo