ISGH abre seleção para unidades de saúde de Fortaleza e interior do Ceará

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) abriu diferentes processos seletivos para contratação de médicos e auxiliares de laboratório, que atuarão em unidades de Fortaleza e no interior do Estado.

As oportunidades são para o Hospital Geral Waldemar de Alcântara (HGWA) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em Fortaleza, Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, e Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte.

As inscrições ficam abertas até terça-feira (6) e devem ser feitas exclusivamente on-line, pelo site do ISGH. A seleção se dará por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de avaliação de títulos.

Vagas ofertadas

Conforme os editais, são ofertadas três vagas para médico psiquiatra, uma vaga para médico pediatra e uma vaga para médico emergencista infantil. Haverá ainda cadastro de reserva para todas as oportunidades.

Já para o cargo de auxiliar de laboratório, o certame oferta uma vaga, além do cadastro de reserva.

Confira os editais:

>> Médico Emergencista Infantil - UPAS

>> Médico Pediatra Terapai Intensiva - HGWA

>> Médico Psiquiatra - HRVJ

>> Auxiliar de Laboratório - HRVJ

>> Auxiliar de Laboratório - HRN

