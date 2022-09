Concurso do INSS tem banca definida e Cebraspe ficará responsável pela realização das provas

O novo concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já banca organizadora confirmada. Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (8), o extrato de contrato com o Cebraspe.

Com a publicação do documento, o edital do certame passou para estado de iminência e, portanto, pode ser publicado a qualquer momento. Apesar disso, o cronograma com as datas da seleção ainda não foi divulgado.

O concurso será destinado ao preenchimento de 1.000 vagas para o cargo de técnico do Seguro Social (cargo de nível médio de formação). O salário pode chegar a R$ 5.447,79, além de benefícios.