Resultado da 2ª fase do 35º Exame de Ordem da OAB deve sair nesta segunda-feira (19)

O resultado preliminar da 2ª fase do 35º Exame da Ordem Unificado (EOU) será divulgado nesta segunda-feira (19) pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nacional.

Os examinandos podem verificar o resultado da prova prático-profissional aplicada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) no dia 28 de agosto deste ano. Os estudantes realizaram uma peça profissional e as quatro questões discursivas, que compreenderam as áreas de opção do examinando no ato da inscrição.

Eles puderam optar pelas seguintes áreas: direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito empresarial, direito penal, direito do trabalho ou direito tributário.

Período de recurso

O prazo recursal para o resultado preliminar vai desta terça-feira (20) até sexta-feira (23).

A decisão dos recursos e o resultado final do Exame serão divulgados em 3 de outubro de 2022.

Exame de Ordem

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada.

Poderão realizar o exame os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.