Resultado da segunda fase do 41º exame da OAB é divulgado nesta quinta (31); saiba como acessar

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulga, nesta quinta-feira (31), o resultado final do 41º Exame da Ordem Unificado (EOU), após homologação da Coordenação Nacional de Exame de Ordem. Os nomes serão divulgados nos endereços eletrônicos: oab.fgv.br e www.oab.org.br.

A data da divulgação consta no cronograma divulgado no edital do exame. Não foi informado o horário de publicação do resultado.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito para a inscrição dos profissionais nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. E estudantes de Direito do último ano do curso de graduação ou dos dois últimos semestres também podem fazer a prova.

O que aprovados devem fazer

Conforme a OAB, os aprovados devem se dirigir à Comissão de Exame de Ordem da Seccional OAB do estado onde realizou a prova, para emitir o Certificado de Aprovação no Exame. Como a inscrição nos quadros da Ordem também é de competência da Seccional, o examinando deverá verificar na OAB que deseje se inscrever os procedimentos a serem adotados.