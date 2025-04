Cachorro ganha indenização por danos morais de ex-tutor após sofrer maus-tratos

O cachorro Tokinho ganhou uma ação judicial contra o ex-tutor por maus-tratos e deve receber R$ 5 mil por danos morais. O caso ocorreu no Paraná. As informações são do g1.

O cão foi citado como autor da ação, que foi levada a frente pela ONG Grupo Fauna de Proteção aos Animais. O cachorro foi agredido em junho de 2023, em ação registrada por câmeras, e depois acolhido pela organização à época.

De acordo com a sentença da juíza Poliana Maria Cremasco Fagundes Cunha Wojciechowski, o ex-tutor Abynner de Andrade foi condenado a pagar o valor, que deve ser utilizado exclusivamente em prol de Tokinho pela nova tutora.

A decisão também determinou o pagamento por parte de Abynner de R$ 820 ao Grupo Fauna, em ressarcimento aos custos de alimentação, cuidados e segurança de Tokinho na ocasião do acolhimento do animal.

A defesa do ex-tutor afirmou que irá recorrer da decisão proferida pela juíza. Ao g1, a advogada Angela Makoski considerou a sentença “injusta” e “contrária às provas dos autos”.

Legenda: Cachorro Tokinho sofreu agressão de ex-tutor em 2023 Foto: Divulgação

Já Vinicius Traleski, advogado de Tokinho e do Grupo Fauna, definiu a decisão como “um grande avanço na causa animal”.

“Não se trata apenas de um valor monetário, mas sim a resposta da Justiça por uma conduta criminosa, que foi cometida contra um animal indefeso”, afirmou em nota.

Relembre o caso

Abynner foi preso ao ser flagrado agredindo Tokinho com um pedaço de pau. No processo, o ex-tutor se defendeu afirmando que teria agido para separar uma briga entre ele e outro cachorro e que não teria havido agressão.

No entanto, o momento foi registrado por uma câmera de segurança. Conforme a sentença, Abynner “desferiu nove pauladas com força e rispidez” contra o cão.

Na clínica veterinária, não foram encontradas lesões externas, mas Tokinho apresentou dor na coluna, dificuldade para ficar em pé e comportamento arredio e acuado.