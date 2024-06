Resultado OAB 40 da segunda fase é divulgado; veja lista de aprovados

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), divulgou, nessa quarta-feira (12), o resultado preliminar e o padrão de resposta definitivo da 2ª fase do 40º Exame da Ordem Unificado (EOU) - OAB 40.

O prazo para recursos começa nesta quinta (13) e segue até domingo (16). Conforme a OAB, o resultado final do Exame será divulgado no próximo dia 27.

Além do resultado, foi divulgado o padrão de resposta esperado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a peça profissional e as quatro questões discursivas, que compreenderam as áreas de opção do examinando no ato da inscrição (Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Empresarial, Direito Penal, Direito do Trabalho ou Direito Tributário).

A aprovação no EOU é requisito necessário para o profissional ser inscrito nos quadros da OAB como advogado.