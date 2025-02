Justiça do Ceará cadastra entidades para receber prestadores de serviços gratuitos e recursos de prestações pecuniárias

Entidades públicas ou privadas com destinação social com interesse em receber prestadores de serviços gratuitos ou utilizar recursos arrecadados de penalidades financeiras pagas em processos criminais podem se cadastrar junto à Justiça Federal do Ceará (JFCE). O edital, lançado pela 12ª Vara Federal de Fortaleza, é voltado para instituições com projetos nas áreas de segurança pública, educação, saúde, entre outros setores de relevância social.

Aberto por tempo indeterminado, o edital n.º13/2024 tem como um de seus objetivos cadastrar entidades que tenham interesse em receber pessoas que cumprem penas alternativas à prisão por meio de serviços à comunidade ou que assinaram acordos na Justiça devido a delitos de menor potencial ofensivo. As atividades são supervisionadas para garantir o cumprimento correto e de forma segura.

“É importante ter em mente que a prestação de serviços tem um importante papel na ressocialização de pessoas, ajudando-as a se reintegrar na sociedade, desenvolver novas habilidades e reparar os danos causados por seus atos”, destaca o documento.

O edital explica que as instituições que recebem os apenados podem indicar os tipos de serviços a serem prestados, desde que estejam alinhados com as suas atividades e finalidades sociais.

A fiscalização é feita pela própria entidade, em conjunto com a supervisão do Juízo da 12ª Vara Federal, que pode realizar visitas de inspeção ou solicitar relatórios. Em casos de irregularidade ou descumprimento das condições, a autorização para receber os prestadores de serviço pode ser revisada.

Além disso, a publicação também visa o cadastramento de projetos em áreas como segurança pública, educação e saúde para receber recursos depositados na conta judicial. Editais públicos com informações sobre valores disponíveis e requisitos para o cadastramento dos projetos serão lançados periodicamente.

Entre os critérios para seleção do projeto, estão parcerias com programas de apoio à desinstitucionalização de crianças e adolescentes e a relevância social do serviço prestado. Além disso, a entidade não deve ter sido beneficiada, nos últimos 24 meses, com o recebimento de verbas de prestação pecuniária em quaisquer das Varas Federais da Seção Judiciária do Ceará.

Critérios para inscrição

Para participar, é necessário apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social vigente; ata de eleição da diretoria em exercício; certidões de regularidade fiscal e declaração de que não há débito com órgãos públicos, entre outros certificados. Toda a documentação exigida deve ser encaminhada por e-mail (via cadastro.vara12@jfce.jus.br) ou diretamente na Secretaria da 12ª Vara Federal.

As entidades interessadas devem estar localizadas em uma das seguintes cidades:

Acarape

Aquiraz

Aracoiaba

Aratuba

Barreira

Baturité

Capistrano

Cascavel

Caucaia

Chorozinho

Eusébio

Fortaleza

Guaiúba

Guaramiranga

Horizonte

Itaitinga

Mulungu

Ocara

Pacajus

Pacoti

Palmácia

Paracuru

Pindoretama

Redenção

São Gonçalo do Amarante

