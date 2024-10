Usuários celebram volta do X, antigo Twitter, no Brasil

Usuários em todo o Brasil celebraram a volta da rede social X nesta quarta-feira (9), após quarenta dias do bloqueio da plataforma no país, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Internautas relataram que conseguiram acessar novamente a plataforma hoje, após o magnata Elon Musk, proprietário da rede social, ter efetuado o pagamento de uma multa de R$ 28,6 milhões.

O X estava bloqueado desde 30 de agosto no Brasil, plataforma com 22 milhões de usuários. O entusiasmo dos internautas se refletiu imediatamente nos Trending Topics, que comemoraram o desbloqueio com hashtags como "I'm back" (Estou de volta) e "Oi, Twitter". Outros tópicos como "Bluesky", "P. Diddy", "Threads" e "Elon Musk" também estão em alta desde o retorno da plataforma.

O desbloqueio ocorre de forma progressiva e irregular, e alguns usuários ainda não têm acesso à rede social. A Anatel explicou que a demora depende das medidas adotadas pelos provedores de internet "de acordo com suas especificidades".

Antes de ser autorizada a operar novamente, a plataforma teve que pagar multas milionárias, além de derrubar previamente contas acusadas de desinformação, algumas delas ligadas a uma investigação em andamento sobre milícias digitais. A plataforma também teve que nomear um representante legal no Brasil.

"O X se sente orgulhoso de voltar ao Brasil (...) Continuaremos a defender a liberdade de expressão, dentro dos limites da lei, em todos os lugares onde operamos", diz comunicado da rede social.

Embate de Musk e Moraes

Moraes e Musk mantêm um embate sobre os limites da liberdade de expressão e a regulação das redes sociais. Após a suspensão de X, Musk acusou o juiz de ser um "ditador maligno".

Moraes, por sua vez, aponta que a plataforma permite a propagação de informações falsas que ameaçam o sistema democrático.

Em meio aos desentendimentos com Alexandre de Moraes, Elon Musk publicou em seu perfil no 'X' uma foto produzida por inteligência artificial comparando o ministro a vilões das franquias Harry Potter e Star Wars.

O empresário alega estar sendo ameaçado e censurado por parte do ministro, que é relator de inquéritos sobre a atuação do dono da plataforma em campanhas de desinformação contra as instituições brasileiras.

A rede social vinha se recusando a derrubar perfis bloqueados por Moraes em investigações sobre a disseminação de notícias falsas.