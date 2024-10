'Nunca volte com o seu eX', diz desenvolvedor do Bluesky sobre volta do antigo Twitter no Brasil

Com o retorno da plataforma X no Brasil, após liberação do Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira (9), usuários de diferentes rede sociais deixaram comentários engraçados e com críticas sobre a retomada do serviço. Um dos desenvolvedores do Bluesky — serviço concorrente da empresa de Elon Musk — foi um dos nomes que publicaram texto com uma alfinetada.

"Nunca volte com seu eX", declarou Paul Frazee no Bluesky. A publicação recebeu 7,2 mil compartilhamentos, 1,8 mil comentários e 29 mil curtidas na plataforma concorrente do X.

Um usuário correspondeu o texto de Frazee e disse: "Não iremos amor. Relaxe". Outro usuário escreveu: É só amizade Paulinho, fica tranquilo".

Retomada gradual

Após serem notificadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), operadoras começaram a desbloquear o acesso ao X, por volta das 11h40 desta quarta-feira.

Parte dos usuários estão relatando nas redes sociais que conseguem acessar o serviço apenas por navegador, outros somente pelo app.