STF autoriza desbloqueio do X no Brasil nesta terça-feira (8)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira (8) o desbloqueio da rede social X no Brasil. A decisão foi tomada após a plataforma informar à Corte que havia quitado o pagamento de R$ 28,5 milhões em multas pelo descumprimento de decisões judiciais. As informações são do g1.

A plataforma estava suspensa há mais de um mês. Conforme a empresa, o valor pago pelas multas foi cerca de R$ 28,6 milhões. Além da multa, a empresa teve que bloquear nove perfis de investigados e nomear um representante legal da empresa no País.

Suspensão do X no Brasil

O bloqueio do X foi determinado por Alexandre de Moraes em 30 de agosto e posteriormente confirmado pela Primeira Turma do STF. A rede social não foi retirada do ar imediatamente. A suspensão exigiu uma operação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em colaboração com provedores de internet.

No dia 20 de setembro, a advogada Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição foi nomeada pelo X como representante legal da plataforma no Brasil. A indicação foi anunciada após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), exigir a comprovação do vínculo.