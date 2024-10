Mark Zuckerberg supera Jeff Bezos e se torna a 2ª pessoa mais rica do mundo

O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, tornou-se a 2ª pessoa mais rica do mundo com uma fortuna de US$ 206 bilhões. De acordo com lista da Bloomberg, o CEO da Meta alcançou a posição nesta quinta-feira (3), superando o fundador da Amazon, Jeff Bezos, que agora é o 3º mais rico.

Esta é a maior cifra já alcançada por Zuckerberg, que pela primeira vez ocupa a segunda posição na listagem. O bilionário está atrás apenas do fundador da Tesla e atual dono do X, Elon Musk, que lidera a listagem com patrimônio de R$ 256 bilhões.

Segundo a publicação da Bloomberg, a fortuna do empresário acompanha a valorização das ações da Meta, que subiram 23% no último trimestre após anúncios dos futuros investimentos. Dentre as novidades, estão novos data centers e um grande investimento em poder computacional.

A corrida pela liderança no mercado das IAs e da realidade virtual é foco de Zuckerberg, que recentemente anunciou os óculos Orion, de realidade aumentada.

A empresa também busca melhorar os serviços de chatbots, junto com seus modelos de linguagem automatizados. Nesta quinta (3), as ações da Meta fecharam em recorde histórico de US$ 582,77.

Zuckerberg, que está com 40 anos, possui 13% de participação na companhia e viu sua fortuna crescer US$ 78 bilhões só neste ano. Este foi o maior aumento entre as 500 pessoas mais ricas do mundo, de acordo com índice da Bloomberg.

Veja abaixo lista das 10 pessoas mais ricas do mundo: