OAB divulga resultado preliminar dos aprovados na 2ª fase nesta quarta (16); veja como consultar

O resultado preliminar da 2ª fase do 41º Exame de Ordem Unificado será divulgado nesta quarta-feira (16), pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nacional. A informação deve ser disponibilizada por meio do portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza o concurso, além do site da OAB e nos endereços eletrônicos das seccionais do órgão.

Os candidatos terão entre esta quinta-feira (17) e o domingo (20) para apresentar recursos sobre o resultado preliminar da 2ª fase, caso apresentem alguma discordância com o resultado.

A decisão sobre os recursos e a divulgação do resultado final do exame devem ocorrer, conforme a programação, no dia 31 de outubro.

Realização da 2ª fase

As provas de 2ª Fase do Exame OAB 41 foram aplicadas no último dia 22 de setembro em todo o País. A etapa foi dividida em duas partes: uma redação de peça profissional acerca de tema da área jurídica (direito Administrativo, Civil, Constitucional, do Trabalho, Empresarial ou Tributário), de opção do examinado, e do correspondente direito processual, além de quatro questões discursivas, sob a forma de situações-problema.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. Ele pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada.

Estão aptos a realizar o exame os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.