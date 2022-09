PMCE define banca organizadora para novo concurso

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) foi escolhido como a banca organizadora do novo concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), segundo publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (14).

O concurso ofertará mil vagas para o cargo de soldado como reforço aos profissionais da coorporação e foi anunciado pela governadora Izolda Cela em maio deste ano. Contudo, o edital ainda não tem prazo confirmado para ocorrer.

O IDECAN ficará responsável por organizar, planejar e executar o certame. Os próximos passos são a elaboração e publicação do edital.

3 mil vagas em 2021

O último concurso público da PMCE foi realizado em 2021, quando foram ofertadas 3 mil vagas para soldado. Na época, o salário era de R$ 4,1 mil.

O processo seletivo foi composto cinco etapas, sendo elas: provas objetivas; exame de saúde; avaliação psicológica; exame de capacidade física; e investigação social.