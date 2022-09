Concurso do INSS oferta vagas para o Ceará com salário de R$ 5,9 mil; veja cidades

O concurso público do Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS), cujo edital foi lançado nesta quinta-feira (15), oferta 16 vagas de nível médio para o Ceará. Os aprovados no cargo de Técnico do Seguro Social serão lotados no Estado nas seguintes cidades:

Fortaleza (5 vagas)

Sobral (5 vagas)

Juazeiro do Norte (6 vagas)

As inscrições começam nesta sexta-feira (16) e seguem até o dia 3 de outubro no site da Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa é de R$ 85.

Prova e curso de formação

Os candidatos serão submetidos a prova subjetiva no dia 27 de novembro. Essa primeira fase reunirá questões de conhecimentos básicos com as disciplinas de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Informática e Racionício Lógico-Matemático.

A segunda etapa do concurso será um curso de formação (eliminatório e classificatório) de até 180 horas presenciais em tempo integral nas cidades de Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Manaus/AM, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. O matriculado receberá auxílio correspondente a 50% do salário do cargo.

O curso de formação terá uma prova objetiva com 120 questões e prova discursiva a ser respondida em até 15 linhas com o conteúdo ministrado.

Vagas

Ao todo, o INSS oferta mil vagas para todo o Brasil. Deste total, 5% são destinadas a pessoas com deficiência (90) e 20% a pessoas negras (202).

Remuneração e carga horária

A remuneração bruta inicial poderá alcançar o valor de até R$ 5.905,79, acrescida da Gratificação de Atividade Executiva (GAE), no valor de R$ 1.140,18, da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS), que poderá alcançar até R$ 3.595,00 na Classe "A", do Padrão I e auxílio alimentação no valor de R$ 458,00. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Atribuições da vaga

Atender ao público;

Realizar atividades inerentes a reconhecimento de direitos previdenciários, direitos vinculados a Lei nº 8.742/93 e outros sob a responsabilidade do INSS;

Realizar atividades inerentes à instrução, tramitação e movimentação de processos e documentos;

Elaborar minutas de editais, contratos, convênios e demais atos administrativos e normativos;

Participar do planejamento estratégico institucional, de comissões, grupos e equipes de trabalho e dos planos de sua unidade de lotação.