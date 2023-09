Consórcio Público de Saúde de Quixadá abre 100 vagas; salários chegam a R$ 5,6 mil

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá (CPSMQ), no Sertão Central do Ceará, está com inscrições abertas para 100 vagas temporárias para níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 5.671,37.

As inscrições são realizadas até o 17 de setembro no site da Consulpam, organizadora da seleção. Os interessados devem pagar uma taxa que varia entre R$ 70 e R$ 150, a depender do nível.

Uma prova será aplicada em 8 de outubro, com questões de múltipla escolha. Cada cargo e nível possui seus conteúdos específicos, previstos no edital. Os profissionais que passarem terão jornada de trabalho entre 20 e 44 horas semanais.

O CPSMQ é composto pelos municípios Banabuiú, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole.

Veja as locações e os números de vagas: