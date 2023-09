Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (11)

O Ceará tem concursos e seleções públicas com inscrições abertas nesta segunda-feira (11). São selecionados candidatos para cargos com ensino médio e nível superior. Os salários variam até R$ 8 mil.

Prefeitura de Fortim

A Prefeitura de Fortim abriu uma vaga para pessoas com deficiência (PCD) e mais 10 de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Combate às Endemias.

>> Confira o edital

A seleção está aberta até quarta-feira (13) no site da Consulpam. A remuneração é de R$ 2.424, com 40 horas semanais de jornada.

Professora da UFCA

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) abriu processo seletivo para o preenchimento de dois professores substitutos para o campus de Juazeiro do Norte. O "setor de estudo/unidade curricular" é o de Estado, Direito Público e Direito Privado e Ensino de Libras e suas literaturas

A remuneração varia entre R$ 4.070,63 e R$ 5.350,37, com uma carga horária de 40 horas por semana. Os candidatos devem ter graduação ou licenciatura na área, e também mestrado.

As inscrições são até 18 de setembro, no site da UFCA. A taxa de inscrição tem valor de R$ 101 a R$ 133.

Professor da Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Campus das Auroras na cidade de Redenção, no Ceará, iniciou as inscrições para o concurso público de professor da área de Máquinas e Mecanização Agrícola com salário de R$ 9.616,18.

A instituição exige diploma de graduação na área de Agronomia ou Engenharia Agrícola, além de doutorado em Engenharia Agrícola. A inscrição será realizada via e-mail entre os dias 6 de setembro a 6 de outubro deste ano.

Estágio e trainee no Grupo Boticário

O Grupo Boticário abriu inscrições para o Programa de Estágio e Trainee 2024. Os interessados devem se inscrever por meio do site do projeto até o dia 22 de setembro.

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 2.068, enquanto os trainees receberão um salário de R$ 8 mil.

Quem desejar participar do processo seletivo poderá residir em qualquer localidade do Brasil, já que as vagas possuem modelos de trabalho flexíveis — sendo eles de forma remota, híbrida ou presenciais.

Para as vagas de estágio, poderão se inscrever estudantes de graduação com formação a partir de dezembro de 2024. Já as vagas de trainee deverão ser preenchidas por candidatos formados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023. Os candidatos selecionados darão início ao programa em janeiro de 2024.

Estágio Embraer

A multinacional brasileira de aviação Embraer está com inscrições abertas para o programa de estágio com oportunidades destinadas a estudantes de todo o Brasil.

As inscrições vão até o dia 8 de outubro e podem ser feitas no site de programas da Embraer.

Os selecionados irão desempenhar suas funções a partir de janeiro de 2024. Entre os benefícios oferecidos estão bolsa auxílio, vale-transporte, vale-refeição, auxílio home office, aplicativo de acesso a academias, convênio médico e odontológico.

Professores de escolas indígenas

A Secretaria da Educação (Seduc) abriu inscrições de concurso público para professores com lotação em escolas indígenas da rede pública estadual do Ceará. Interessados têm até 2 de outubro para se inscrever.

>> Acesse o edital

São, ao todo, 200 vagas, que contemplarão 14 etnias: Anacé; Gavião; Jenipapo-Kanindé; Kalabaça; Kanindé; Kariri; Pitaguary; Potyguara; Tabajara; Tapeba; Tapuya Kariri; Tubiba Tapuya; Tupinambá e Tremembé.

Os aprovados receberão remuneração no valor de R$ 6.147,69 para a carga horária de 40 horas semanais, com auxílio-alimentação no valor de R$ 15,87 por dia útil trabalhado, conforme cargo inicial dos servidores do magistério na rede Seduc.