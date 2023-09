Mutirão do CIEE oferta 10 mil vagas de estágio e jovem aprendiz; veja como se inscrever

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) promoverá, entre os dias 18 e 22 de setembro, a 4ª Expo CIEE Virtual. Durante o evento, uma “maratona” irá ofertar 10 mil vagas de estágio e aprendizagem por todo o País.

Assuntos relacionados

Além das oportunidades, os visitantes que estão em busca da primeira oportunidade no mundo do trabalho poderão realizar oficinas de currículos online e simulação de entrevista com especialistas. As inscrições são gratuitas e estão abertas no site da ONG.

Os inscritos contam ainda com 40 palestras, entre elas um pilar voltado apenas para Trabalho & Carreira. Os palestrantes já confirmados vão compartilhar suas trajetórias em grandes empresas, como Bradesco, iFood, LinkedIn, 99, Nestlé, Unilever, Machado Meyer, 99jobs, Bayer, Nike entre outros.

Cursos com mais vagas

Entre os cursos com maior número de vagas de estágio estão:

Administração;

Ensino Médio;

Educação;

Marketing; e

Contabilidade.

Já na modalidade de aprendizagem, se destacam os cursos do:

Arco Administrativo;

Auxiliar de Produção;

Logística;

Operador de Caixa; e

Vendedor.

PALESTRAS