Instituto Dragão do Mar abre seleção para vagas imediatas e cadastro de reserva; veja salários

O Instituto Dragão do Mar seleciona candidatos para cinco vagas de contratação imediata, com carteira assinada, e 43 vagas para formar cadastro de reserva. Interessados podem se inscrever até o dia 20 de setembro, no site do Mapa Cultural do Ceará ou na recepção do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

As vagas são para bibliotecário e eletricista no Centro Cultural Bom Jardim, mediador social na Biblioteca Pública do Ceará, assistente administrativo no Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, recepcionista no Theatro José de Alencar e jardineiro no Instituto Dragão do Mar.

Os salários vão de R$ 1.509,28 a R$ 3.077,86, dependendo da função desempenhada.

Candidatos com deficiência poderão concorrer à reserva de 10% das vagas, desde que o número de vagas mínimo seja de cinco. Também haverá reserva de vagas para pessoas autodeclaradas negras, indígenas ou quilombolas. Não será permitido inscrição para mais de uma vaga.

Sobre o Instituto Dragão do Mar

O Instituto Dragão do Mar foi fundado há 25 anos e é a primeira Organização Social (OS) de Cultura do Brasil.

Atualmente, o instituto gere 16 equipamentos e alguns projetos especiais do Governo do Ceará, em Cultura, Meio Ambiente, Gastronomia Social e Esportes.

Serviço

Processo seletivo para vagas no IDM

Inscrições online: site do Mapa Cultural do Ceará

Período: até 23h59min de 20 de setembro

Inscrições presenciais: recepção do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (próximo ao Planetário)

Período: 11 a 15 de setembro e 18 a 20 de setembro (segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h)